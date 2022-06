Sono in corso a Londra, presso gli studi di Leavesden, le riprese di Barbie, il film interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling diretto da Greta Gerwig (Piccole donne) e da lei scritto assieme al suo partner Noah Baumbach (Storia di un matrimonio).

Qualche ora fa abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcune foto rubate dal backstage della pellicola in cui abbiamo potuto vedere Margot Robbie nei panni di Barbie (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Ora, su Instagram, è arrivato un altro set di scatti in cui troviamo sia Margot Robbie che Ryan Gosling nei panni di Ken. Potete ammirare le foto direttamente qua sotto!

Il film sarà il primo a essere prodotto dalla Mattel Films, guidata dalla produttrice Robbie Brenner. Margot Robbie sarà produttrice assieme a Tom Ackerley attraverso la sua LuckyChap Entertainment, anche David Heyman figurerà tra i produttori.

Nel cast troviamo Margot Robbie nei panni di Barbie, Ryan Gosling in quelli di Ken e poi Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Michael Cera, Issa Rae. Will Ferrell sarà l’amministratore delegato dell’azienda di giocattoli al centro del film, della cui trama però non sappiamo ancora nulla.

Accanto a loro anche Kingsley Ben-Adir (Quella notte a Miami), Rhea Perlman (Cheers), Ncuti Gatwa (Sex Education), Emerald Fennell (Una donna promettente), Sharon Rooney (Dumbo), Scott Evans (Almost Love), Ana Cruz Kayne (Painkiller), Connor Swindells (Sex Education), Ritu Arya (Red Notice) e Jamie Demetriou (The Afterparty).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

