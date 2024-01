In occasione di un’intervista con W Magazine, Ryan Gosling ha parlato di Barbie e della possibilità di esibirsi dal vivo durante la cerimonia.

L’attore non si è sbilanciato in merito a un eventuale interpretazione dal vivo di “I’m Just Ken”, come potete leggere a seguire:

Beh, non sono stato invitato. Non ci ho pensato fino a questo momento e adesso non riesco a togliermi il pensiero dalla testa. Ma ti pagano quando ti esibisci agli Oscar? Devi andarci da solo in auto? Come funziona? Ti vengono a prendere, almeno, vero?

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

Tutte le notizie sugli Oscar sono invece disponibili in questa pagina.Cosa ne pensate? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate