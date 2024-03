In un’intervista video con Piers Morgan, Werner Herzog ha condiviso la sua schietta opinione su Barbie. Alla domanda: “ Agli Oscar, farai il tifo per Oppenheimer o per Barbie?” il celebre regista tedesco risponde:

Non ho ancora visto Oppenheimer, ma lo farò. Sono invece riuscito a vedere i primi 30 minuti di Barbie, volevo guardarlo, perché ero curioso, e non ho ancora una risposta. Ma ho un dubbio: È possibile che il mondo di Barbie sia un vero e proprio inferno? Per un biglietto del cinema, come pubblico, puoi sperimentare l’inferno puro, più vicino che mai.

Con la tipica e ficcante ironia che lo contraddistingue, Werner Herzog, per come si esprime in inglese, non lascia trasparire in maniera chiara se abbia trovato infernale l’esperienza del vedere i primi 30 minuti di Barbie o se ritenga che il mondo del film sia un vero e proprio inferno.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

Ricordiamo che recentemente, come regista, Herzog ha realizzato il documentario The Fire Within. Come attore, è invece apparso nel ruolo del Cliente nella prima stagione di The Mandalorian.

Cosa ne pensate delle parole su Barbie di Werner Herzog? Lasciate un commento!

FONTE: YT

