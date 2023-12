In Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, Michael Fassbender ha interpretato il tenente Archie Hicox protagonista di una scena davvero indimenticabile del film uscito nel 2009.

Si tratta di quella ambientata nel bar-scantinato La Louisiane in cui la collaboratrice dei bastardi, l’attrice tedesca Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), ha dato appuntamento al team con cui sta organizzando l’attentato ai leader del Terzo Reich alla première del film Orgoglio della nazione. I bastardi, compreso il tenente Archie Hicox, sono chiaramente vestiti da militari tedeschi e si ritrovano nel locale che, casualmente, è zeppo di militari del Reich. La situazione degenera in sparatoria dopo che Hicox si rivolge a un cameriere indicando il numero tre con la mano sollevando indice, medio e anulare all’anglosassone anziché con fare tedesco o europeo in genere (pollice, indice e medio).

Potete vederla qua sotto:

In un video di Vanity Fair in cui ripercorre i ruoli chiave della sua carriera, Michael Fassbender raconta di essere rimasto sbalordito dalla meticolosità di Quentin Tarantino nella scena del bar di Bastardi senza gloria:

Sai, anche quella cosa delle tre dita… Quel dettaglio mi ha fatto pensare “Wow, okay”. Mio padre è tedesco e conta sempre prima con il pollice, è una cosa tipicamente tedesca. E ho pensato che quel dettaglio fosse da “classico Quentin Tarantino”, ha preso quella minuzia, quel dettaglio e l’ha messo nel suo film e l’ha fatto diventare un passaggio così monumentale in quella scena nella taverna. Incredibile. È stato un piacere lavorare con lui.

