Qualche settimana fa, era grossomodo metà maggio, la LEGO annunciava l’arrivo di un nuovo set dedicato al Crociato di Gotham, nello specifico alla seconda, leggendaria pellicola diretta da Tim Burton, Batman – il ritorno battezzato Batcave Shadow Box.

Una tempistica non casuale: di lì a poco avremmo rivisto il Batman di Michael Keaton in The Flash, la pellicola di Andy Muschietti con Ezra Miller nei panni del Velocista Scarlatto.

La LEGO ci ha fornito un campione stampa del set e abbiamo avuto modo di toccare con mano tutto quello che il prodotto ha da offrire.

Chiariamo subito una cosa: la Batcave™ – Shadow Box LEGO® DC Batman™ (questo il nome ufficiale del set) è ovviamente indirizzata ai fan adulti dei mattoncini danesi. Da una parte c’è il prezzo decisamente elevato, 399,99€, poi c’è il notevole numero di pezzi che lo compongono, 3981 suddivisi in 30 buste (29 numerate, più una con pezzi che servono nei vari step), e poi, infine, il collegamento a una pellicola che, al netto della sua popolarità e importanza, è amata e apprezzata soprattutto da chi non è più bambino da un bel pezzo.

Fatta questa doverosa premessa, non possiamo che esprimere un giudizio positivo su questa proposta. Nella sua atipicità, è davvero apprezzabile la scelta fatta dal team di designer capitanati dal Senior Model Designer Bjarke Lykke Madsen (che aveva già lavorato a 4 precedenti Batcaverne) di ripensare completamente la versione LEGO di una delle location più iconiche del cinema targato DC Comics. Una rielaborazione che è arrivata sotto forma di tableau apribile che permette di esporre la Batcaverna in due differenti modalità: chiusa, con l’interno visibile attraverso l’iconico simbolo di Batman, e aperta, in maniera tale da poter gustare le tante easter egg presenti anche sotto forma di elementi meccanici azionabili tramite i controlli posti sul retro del tableau. Certo, per poterla tenere aperta c’è bisogno di parecchio spazio. Le dimensioni del set sono davvero importanti: è alto 29 cm, largo 51 cm e profondo 14 cm. Per aprirlo, avrete bisogno di una larghezza superiore al metro!

Una richiesta, quella dello spazio, che si fa sentire anche durante le fasi di build: nel nostro caso, abbiamo impiegato circa dieci ore (abbondanti!) per ultimarlo e abbiamo avuto la necessità d’usare un tavolo di adeguate dimensioni. La costruzione necessita di svariati passaggi in cui i quattro volumi d’istruzioni richiedono espressamente di tenere aperta la Batcave.

È forse questa l’unica “criticità” per così dire che abbiamo riscontrato in questa proposta LEGO DC Batman perché, altrimenti, è stato davvero uno spasso costruire un set dedicato a uno dei supereroi più amati ispirato a una delle pellicole più riuscite di Tim Burton. A voler essere pignoli, nonostante una build che è andata liscia come l’olio, bisogna tenere gli occhi bene aperti per via della predominanza cromatica totale di pezzi neri e grigi (d’altronde, stiamo parlando dell’Uomo Pipistrello di Gotham che, come insegna LEGO Batman nei vari film predilige proprio questi colori!) per evitare di confondersi… cosa che a noi è effettivamente accaduta un paio di volte!

Batcave – Shadow Box LEGO DC Batman: la nostra reel

La galleria fotografica

La Batman Batcave Shadow box LEGO aperta

Bruce Wayne e Alfred

Bruce Wayne indaga su Catwoman

L'armadio con i Batarang

Batman Batcave Shadow box LEGO

L'armatura di Batman illuminata

Batman e la Batmobile

Batman e la Batmobile

Le minifigure dei villain

Il simbolo di Batman sulla Batcave Shadow box LEGO



















Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate