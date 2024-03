Se, da una parte, la lavorazione del nuovo Superman di James Gunn è cominciata, sul nuovo Batman dei Dc Studios, The Brave and the Bold, non si sa nulla. L’unico aggiornamento arrivato di recente riguarda semmai il sequel del film di Matt Reeves, rinviato di un anno, che però fa parte degli Elseworlds.

Un’interessante informazione in tal senso è contenuta in un articolo dell’Hollywood Reporter dedicato al lancio di un’etichetta, battezzata Nocturna e dedicata alla produzione di produzioni horror per il grande e per il piccolo schermo, che Andy e sua sorella Barbara Muschietti hanno lanciato in partnership con la Skydance.

In un passaggio del pezzo, viene segnalato che, nonostante i due non abbiano ancora deciso quale sarà il prossimo film che realizzeranno, “sono al lavoro sullo sviluppo di un film di Batman intitolato The Brave and the Bold”.

Insomma, malgrado il flop di The Flash, pare che, come dalle indiscrezioni dello scorso anno, James Gunn e Peter Safran stiano comunque collaborando con i Muschietti al prossimo film dedicato all’Uomo Pipistrello.

