Durante un’intervista per il podcast di Happy, Sad, Confused, Gary Oldman ha commentato le voci secondo cui fosse in lizza per interpretare Ra’s al Ghul in Batman Begins, ruolo poi toccato a Liam Neeson nel film del 2005 di Christopher Nolan.

LEGGI – Gary Oldman spiega perché Batman e Harry Potter lo hanno salvato

“Era Spaventapasseri, se non erro” ha risposto l’attore. “Era l’epoca in cui ne avevo un po’ abbastanza di interpretare cattivi. Credo sia stato il mio manager a suggerire a Chris di Jim Gordon. Va detto a suo merito che Chris rispose: ‘Uhm, interessante’, poi ci incontrammo e andò così. Ma credo che fosse Spaventapasseri”.

Il ruolo di Spaventapasseri fu poi offerto a Cillian Murphy, con cui il regista è tornato di recente a collaborare per Oppenheimer.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate