Batman: un fan trasforma il cult di Tim Burton in un film muto

E se il Batman di Tim Burton del 1989 fosse stato concepito come un film muto?

L’utente Ben Crew ha voluto ri-editare tutto l’iconico cinecomic di Burton in chiave “film muto” donando al film un’inedita nuova vita.

La descrizione ufficiale del film di Burton:

Jack Nicholson è Joker, che dopo un orribile incidente si è trasformato in un folle criminale. Micheal Keaton è Batman, che in seguito ad un trauma infantile è diventato un vigilante mascherato. Kim Basinger è Vicky Vale la fotoreporter di talento desiderata da entrambi. Il film, vincitore di un premio Oscar per la migliore scenografia (Anton Furst e Peter Young), è Batman, l’incredibile spettacolo diretto da Tim Burton, con le canzoni di Prince la colonna sonora di Danny Elfman.

FONTE: Ben Crew