A seguito del successo di Batman – Il ritorno (LEGGI LO SPECIALE), uscito nel 1992, la Warner Bros. aveva iniziato a sviluppare uno spin-off dedicato a Catwoman/Selina Kyle, nel film di Tim Burton interpretata da Michelle Pfeiffer. Il progetto come è noto non è mai andato in porto, ma recentemente, ospite di una proiezione del film a Los Angeles (via Indiewire), lo sceneggiatore Daniel Waters ne ha rivelato diversi dettagli, in particolare come la sua idea di partenza e quella di Burton fossero molto differenti. Ecco le sue parole:

Burton voleva fare un film in bianco e nero da 18 milioni di dollari di budget, come l’originale Il bacio della pantera, con Selina che vive mantenendo un basso profilo in una piccola città. E io volevo fare un film su Batman in cui la metafora fosse su Batman. Così l’ho fatta trasferire in una versione di Los Angeles di Gotham City, gestita da tre supereroi str*nzi. Era The Boys prima di The Boys. Ma si è stancato di leggere la mia sceneggiatura.

Tornando a parlare di Batman – Il ritorno, Waters commenta poi le diverse critiche dei fan all’epoca della sua uscita, in merito soprattutto ai cambiamenti attuati rispetto ai fumetti ai personaggi di Catwoman e del Pinguino (Danny De Vito). Tutto nasce dal fatto che lui e il regista proprio non conoscevano la fonte originale:

È stato un incarico strano [scrivere il film], perché non dovevo compiacere nessuno, se non Tim Burton. Prima di Internet, non dovevi andare davanti a un tribunale e dire cosa stavi facendo: eravamo solo due ragazzi in una stanza che improvvisavano. Non sapevamo un c*zzo dei villain di Batman. Non capivamo bene l’intera faccenda dei fumetti. Ho appena scoperto che DC Comics sta per Detective Comics. La questione con Batman – Il ritorno è che siamo stati attaccati dai fan di Batman perché pensavano: “Questo è solo il secondo film di Batman, che c*zzo state facendo? State già andando fuori strada“. Ora che ci sono 50 film di Batman, è come se dicessero: “Ehi, era piuttosto interessante“.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere uno spin-off di Batman – Il ritorno su Catwoman? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Indiewire

Classifiche consigliate