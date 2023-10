Lo stesso Todd McFarlane ha diffuso sul suo profilo Instagram un video direttamente dalla Toy Fair di New York in cui vengono mostrate in anteprima le nuove action figure McFarlane Toys dedicate ai protagonisti di Batman e Robin, cinecomic del diretto da Joel Schumacher.

LEGGI – Batman Begins ha una sfortuna unica

Tra le figure troviamo Batman (George Clooney), Robin (Chris O’Donnell), Batgirl (Alicia Silverstone) Poison Ivy (Uma Thurman) e Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger).

Potete vedere l’anteprima delle figure nel post qua sotto:

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Instagram

Classifiche consigliate