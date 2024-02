Sam Mendes e Sony Pictures Entertainment stanno pianificando un vero e proprio franchise cinematografico dedicato ai Beatles.

John, Paul, George e Ringo saranno infatti protagonisti ciascuno di un diverso film, ognuno raccontato dal rispettivo punto di vista: le quattro pellicole, secondo quanto riporta il comunicato stampa, “si intersecheranno tra loro raccontando l’incredibile storia della più grande band di sempre”. Paul McCartney, Ringo Starr e le famiglie di John Lennon e George Harrison hanno concesso i diritti di produzione della vita dei cantanti e i diritti musicali per realizzare il progetto nella maniera più completa possibile.

Sarà un vero e proprio viaggio cinematografico e musicale: Sam Mendes sarà al timone sia come regista che come produttore assieme alla sua Neal Street Productions, mentre Sony Pictures Entertainment si occuperà di finanziare e distribuire tutti e quattro i film al cinema. Alla produzione ci sarà anche Apple Corps, società dei Beatles. Pippa Harris di Neal Street Prods. ha così commentato:

Vogliamo che questa sia un’esperienza cinematografica unica, avvincente ed epica: quattro film raccontati da quattro punti di vista differenti che raccontano un’unica storia, quella della band più celebrata di tutti i tempi.

Ha aggiunto Tom Rothman, chairman di Sony:

So che parlo anche per il nostro CEO Tony Vinciguerra, che è stato fondamentale per far sì che questo film avvenisse, e per tutti i colleghi della Sony in giro per il mondo quando dico: “Sì, sì, sì!” Gli eventi cinematografici oggi devono avere un impatto culturale sismico. La coraggiosa e ambiziosa idea di Sam è esattamente questo, se non di più. Accoppiare il suo team cinematografico con le musiche e le storie di quattro giovani uomini che hanno cambiato il mondo sconvolgerà il pubblico di tutto il mondo.

Al momento la data di uscita è fissata per il 2027, più in là verranno diffuse informazioni più precise sulle modalità di distribuzione, che tuttavia seguiranno una strategia “innovativa e rivoluzionaria”.

Il mercato dei biopic musicali è particolarmente florido: nel weekend lungo del Presidents’ Day il film Bob Marley: One Love ha incassato più di 50 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Altri successi degli ultimi anni includono Bohemian Rhapsody (910 milioni in tutto il mondo), Rocketman (195 milioni in tutto il mondo), Elvis (288 milioni in tutto il mondo). È attualmente in produzione presso la Sony un biopic ufficiale di Michael Jackson.

Fonte: Variety

