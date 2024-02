La Sony ha condiviso un primo sguardo a Jaafar Jackson nei panni di Michael Jackson nel biopic della popstar le cui riprese sono in corso. Nella foto l’attore, nipote del Re del Pop, indossa uno dei suoi outfit più iconici, quello da “Man in the Mirror” del Dangerous Tour (1992-1993). È stata scattata da Kevin Mazur, fotografo di Michael Jackson durante tutta la sua carriera e durante le prove del tour This Is It.

“Con Jaafar ogni sguardo, ogni nota, ogni movimento di danza è quello di Michael,” ha commentato Graham King, produttore del film in uscita il 18 aprile 2025. “Incarna Michael come nessun altro attore potrebbe fare”.

A interpretare il padre Joe Jackson sarà Colman Domingo, mentre Nia Long sarà sua madre Katherine Jackson. Juliano Krue Valdi interpreterà Michael da piccolo, mentre Miles Teller sarà l’avvocato John Branca. Alla regia del film Antoine Fuqua, che ha così commentato l’immagine: “Abbiamo messo insieme un incredibile team di artisti per questo progetto – trucco e parrucco, costumi, fotografia, coreografie, luci, tutto quanto – e ci sono persone che conoscevano Michael e che lavoravano con lui che torneranno a lavorare insieme in questo film. Ma soprattutto, è Jaafar che incarna Michael. Si va oltre la somiglianza fisica. È lo spirito di Michael che torna, in una maniera magica.”

Il film verrà distribuito da Universal in tutto il mondo, mentre Lionsgate si occuperà del lancio negli USA e in Giappone.

Jaafar Jackson as Michael Jackson in MICHAEL. Photo Credit: Kevin Mazur

Fonte: Variety

