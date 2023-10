Beau ha paura, uscito ad Aprile, è l’ultimo film di Ari Aster ed è stato un flop commerciale. A fronte di una spesa di 35 milioni ne ha guadagnati solo 10.

Il regista, pur immaginando che il film sarebbe stato divisivo per il pubblico, è deluso da questi risultati. Racconta a Vanity Fair:

Continua:

Una cosa che mi piace di Beau è che ci sono cose che ho nascosto in quel film di cui ancora non si è parlato ed ero alquanto amareggiato dalle persone che magari hanno visto il film alla prima uscita e hanno detto: “Be, non funziona tutto.” Ho pensato: “Come, aspetta, cosa non funziona?” Quel film è un esperimento in molti modi. Anche quello che trova in quell’attico è una provocazione molto specifica. Sto esplicitamente facendo esplodere l’intero film. Le persone ne hanno parlato come di una delusione quando chiaramente… questo è il punto!