Beau ha paura, nuovo film di Ari Aster in arrivo a fine aprile (GUARDA IL TRAILER) segna la nuova collaborazione del regista con la A24, dopo i successi di Hereditary e Midsommar. Durante la premiere a Los Angeles della pellicola, una black comedy di tre ore, il cineasta ha ringraziato la casa di produzione per avergli permesso di realizzarla:

Sono molto orgoglioso di questo film. Non riesco ancora a credere che mi siano state date le risorse e la libertà per realizzarlo nel modo in cui lo abbiamo fatto, e il merito è di A24 per essere stata così stupida da concedermele.

Aster rivela poi che il primo giorno di riprese “è stato terrificante” per il fatto di lavorare con Joaquin Phoenix, protagonista del film: era infatti da tempo che desiderava lavorare con l’attore. Ecco le sue parole:

È quando ho visto per la prima volta I’m Still Here che ho capito che dovevo lavorare con questo tizio. Innanzitutto, è un film così divertente, e poi quell’interpretazione è davvero una brillante performance comica. Ma anche perché quel film è come un gesto suicida. Quello che ha fatto con il suo nome è così folle, divertente e malato. È una cosa malata da fare. Da allora ho sempre saputo di voler lavorare con lui.

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”). In Italia uscirà il 27 aprile.

