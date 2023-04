Durante un’intervista per un podcast pubblicato da A24, Joaquin Phoenix e Ari Aster hanno parlato di Beau ha paura ricordando le riprese di una scena particolarmente intensa in cui Beau fa un bagno.

Il regista voleva girare la sequenza con una sola inquadratura, senza stacchi, cosa che fece “andare nel panico” l’attore.

Phoenix ha spiegato che voleva sentirsi il più “libero” possibile sul set in modo che la sequenza potesse “rivelarsi in qualunque modo fosse necessario“, così ha fatto una cosa inaspettata:

“Sono un po’ restio a parlarne, perché sembra una cosa da stupidi, caz*o, una specie di putt*nata da attori” ha spiegato. “Badavo un po’ troppo agli altri, a quello che pensavano di me. Non volevo deludere nessuno, e poi la troupe era nuova, eravamo all’inizio. Ricordo di aver pensato di dover fare qualcosa di incredibilmente stupido. Non volevo farlo, ma sapevo che avrei dovuto“.

Phoenix ha iniziato così a fare una scenata: “Cominciai semplicemente a urlare, fu un intenso grido di dolore gutturale fatto per umiliarmi completamente. Mi dissi che non sarei potuto sembrare più stupido dopo. […] Credo ti abbia messo a disagio, non eravamo nella stessa stanza, eri al monitor, ma credo fossi a disagio“.

Aster ha smentito la cosa: “Ricordo di aver capito perché lo stessi facendo. La mia sensazione fu che stessi cercando di uscire dallo stato in cui ti trovavi urlando, come se stessi cercando di rompere delle barriere“.

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane, Amy Ryan, Parker Posey, Patti LuPone. In Italia uscirà il 27 aprile.

