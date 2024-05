Nel 2007 Jerry Seinfeld scrisse, produsse e doppiò il film d’animazione Bee Movie, con protagonista un’ape (come si può facilmente intuire).

Ora, quasi vent’anni dopo la sua uscita, Seinfeld ha deciso di scusarsi per un elemento controverso all’interno del film per bambini. E lo ha fatto in un discorso tenuto alla Duke University a Durham, durante la cerimonia di laurea.

Ho realizzato un film d’animazione sulle api che potreste aver visto da bambini. Se qualcuno di voi si è sentito leggermente a disagio per le sottintese sfumature sessuali nella relazione tra Barry B. Benson e Vanessa, la fioraia che gli salva la vita, vorrei scusarmi per questo ora. Forse non ho calibrato perfettamente quella parte.

Già nel 2021, durante una puntata di The Tonight Show, Seinfeld si era scusato per il sottotesto sessuale non voluto, inadatto a un pubblico di bambini. Nel film sembra infatti che l’ape abbia una cotta per la fioraia (doppiata in originale da Renée Zellweger) e che tra loro ci sia una sottile tensione sessuale.

