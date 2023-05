In una recente intervista con Deadline, Danny Elfman ha parlato della sua emozione per il ritorno nel mondo di Beetlejuice, l’iconico film del 1988 di cui è stato annunciato un sequel.

“Adoro essere una mosca sul comodino mentre gira. Lo farò tra un paio di mesi, come saprete, per un nuovo progetto di Tim Burton” ha detto a proposito del regista.

Ha poi aggiunto: “È molto emozionante tornare in quel mondo“.

Il compositore ha dichiarato che qualcuno di recente gli ha chiesto: “Davvero? Dopo tutti questi anni torna Michael Keaton?” e la sua risposta è stata: “Gli ho detto che non avrà un aspetto così diverso. Ed è il bello del trucco di Beetlejuice, già nel primo sembrava che avesse 150 anni“.

“È perfetto, no? Tutti devono interpretare qualcuno della generazione successiva, ma Michael no. Voglio dire, è ancora davvero in forma e molto attivo. Con il trucco di Beetlejuice, non credo si noteranno differenze. Non vedo l’ora“.

Cosa ne pensate e quanto attendete Beetlejuice 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate