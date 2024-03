Jenna Ortega ha ricevuto già in passato le lodi di Tim Burton, che dopo averla resa la nuova Mercoledì Addams nell’omonima serie Netflix dal lui diretta e prodotta, l’ha scelto come protagonista per Beetlejuice Beetlejuice in uscita questo settembre.

Adesso tocca però a Michael Keaton, che di recente a ET ha parlato della giovane collega, lodandone il talento:

Oddio, è davvero bravissima. Ha quel qualcosa che serve, capisci? Ha il tono giusto per questi film. Si è presentata sul set e ha subito compreso A PIENO il tono del film, scivolando in quel ruolo come fa ogni giorno. È davvero speciale!

Beetlejuice Beetlejuice uscirà il 6 settembre 2024 distribuito dalla Warner Bros. Nel cast oltre a Michael Keaton ritroveremo anche Winona Ryder e Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega, che ha già collaborato insieme a Tim Burton per la serie tv di Mercoledì su Netflix.

