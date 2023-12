Sono passati anni da quando la Disney è stata citata in giudizio con l’accusa di aver indebitamente utilizzato tecnologie altrui, servendosene poi nello sviluppo di vari effetti visivi di alcuni prodotti cinematografici.

La Rearden LLC, che ha subito il furto della tecnologia brevettata nota come MOVA Contour Reality Capture, sosteneva infatti che la Disney avesse acquisito tale tecnologia per riutilizzarla in film come Avengers: Age of Ultron, Guardiani della Galassia e La Bella e la Bestia.

Tale comportamento aveva dunque consentito alla Disney di utilizzare un sistema brevettato (e dunque protetto da apposite leggi) senza riconoscere diritti d’autore di alcun tipo. Sempre secondo l’accusa, la Disney aveva poi utilizzato il MOVA Contour e le tecniche derivanti da tale tecnologia in prodotti di successo come i succitati film, in violazione dei diritti sulla proprietà intellettuale dei quali era titolare proprio la Rearden.

Poche ore fa è arrivato il responso di una giuria di Oakland che ha stabilito che la Disney dovrà pagare 600.000 dollari a Rearden, una cifra ben lontana dai 100 milioni di dollari chiesti dalla parte lesa.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Fonte

Classifiche consigliate