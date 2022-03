Nel corso di una retrospettiva dedicata a, il film d’animazione del 1991, l’ Hollywood Reporter ha parlato con alcuni dei protagonisti dell’epoca, tra cui l’animatore Gary Trousdale, co-regista del film e la promotrice Terry Press, che hanno parlato anche dell’impatto avuto da

Ecco un estratto dall’articolo:

T.P.: Non ci sarebbe stato nessun “La Bella e la Bestia” senza “La Sirenetta”, senza l’idea di un’eroina con le sue idee: “Avrò ci che voglio e passerò il tempo con questi personaggi carini, canteremo, succederanno cose brutte, ma alla fine sono intelligente e troverò delle soluzioni“.

G.T. : La Sirenetta era la classica fiaba che la Disney ha fatto per decenni, ma dotata di nuova energia.

C’è poi un aneddoto sulla realizzazione:

Trousdale: Walt Disney provò a fare La Bella e la Bestia negli anni ’50, ma la storia non funzionava e sospese il progetto. Rimase in soffitta per molto tempo.