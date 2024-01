In una recente intervista Dan Levy, star e co-creatore di Schitt’s Creek, ha rivelato di essere stato contattato dalla Warner Bros. per un ruolo nel film di Barbie.

Intervistato da People l’attore ha dichiarato di essere stato contattato per il ruolo di uno dei numerosi Ken del film, ma di aver dovuto rifiutare per problemi logistici dovuti ai suoi lavori:

Logisticamente non sono riuscito a incastrare la cosa nonostante ci abbia provato disperatamente. Quindi sì. Immagino che tecnicamente non fossi disponibile per poterlo fare.