On the Adamant vince la Berlinale, premiato anche Disco Boy di Giacomo Abbruzzese

È On the Adamant di Nicolas Philibert a vincere l’Orso d’Oro alla 73 esima edizione della Berlinale come miglior film del concorso, definito dalla presidente di giuria Kristen Stewart (la più giovane di sempre) la “prova cinematografica della necessità vitale dell’espressione umana”.

Tra i premiati durante la cerimonia che si è tenuta sabato sera c’è anche Disco Boy di Giacomo Abbruzzese, al cinema dal 9 marzo con Lucky Red: il film ha ricevuto il premio per il miglior contributo artistico per la fotografia di Hélène Louvart. L’Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura è andato a Angela Schanelec per Music.

19 i film da tutto il mondo che hanno partecipato al concorso. Il vincitore è un documentario diretto dal regista francese vent’anni dopo il suo celebre documentario Etre et Avoir. Il premio per la migliore interpretazione è andato alla spagnola Sofia Otero, di soli otto anni, che in 20.000 Species of Bees di Estibaliz Urresola Solaguren è una bambina transgender. Philippe Garrel ha invece vinto l’Orso d’Argento come miglior regista per The Plough, un premio dedicato ai figli e allo scomparso Jean-Luc Godard. Il secondo premio è andato a Afire, di Christian Petzold, mentre il terzo a Bad Living di Joao Canijo.

BERLINALE 2023 – TUTTI I VINCITORI

Prizes of the International Jury

Silver Bear for an Outstanding Artistic Contribution

Hélène Louvart for the cinematography in Disco Boy.

Silver Bear for Best Screenplay

Angela Schanelec for Music

Silver Bear for Best Supporting Performance

Thea Ehre for Till the End of The Night

Silver Bear for Best Leading Performance

Sofía Ortero for 20,000 Species of Bees

Silver Bear for Best Director

Philippe Garrel for Le grand chariot (The Plough)

Silver Bear Jury Prize

Bad Living (Mal Viver) by Joᾶo Canijo

Silver Bear Grand Jury Prize

Roter Himmel by Christian Petzold

Golden Bear for Best Film

On the Adamant by Nicolas Philibert

Encounters Jury

Special Jury Award

Orlando, My Political Biography by Paul B. Preciado

Samsara by Lois Patino

Best Director

Tatiana Huezo

Award For Best Film

Here by Bas Devos

GWFF Best First Feature Award

The Klezmer Project (Adentro mío estoy bailando) by Leandro Koch and Paloma Schachmann

Berlinale Documentary Award

The Echo by Tatiana Huezo