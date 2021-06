Kudrow

Dopo averla ammirare in, rivedremo Lisanella nuova commedia musical intitolata, che sarà prodotta da Marc Platt, il nome dietro successi come

Lo sceneggiatore di Ferdinand Tim Federle, che di recente ha lavorato a High School Musical: Il musical: La serie, si occuperà dell’adattamento del suo stesso libro.

La storia ruota attorno a Nate Foster, un ragazzino di 12 anni di Pittsburgh, che si intrufola con la sua amica Libby ad una audizione per un musical nella Grande Mela dopo non esser stato scelto per la rappresentazione teatrale scolastica. Un incontro fortuito con la zia di Nate sparita dalla circolazione, Heidi (Kudrow), stravolge completamente la sua avventura. Insieme scopriranno che potrebbero aver bisogno l’uno dell’altra per realizzare i propri sogni.

Le riprese del progetto sono partite a New York. I volti di Nate e Libby sono stati scelti dopo una ricerca partita a inizio anno, ma non sono ancora stati svelati. Fonti di Deadline sostengono che per la sua parte Kudrow non avrà bisogno di cantare.

