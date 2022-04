Era agosto del 2021 e definivamo “imminenti” le riprese di. In realtà, da allora tutto è rimasto fermo fino ad ora: Deadline annuncia infatti che Netflix, che distribuirà in streaming a livello globale la pellicola in sviluppo da anni, ha scelto un nuovo regista assieme allo storico produttore Jerry Bruckheimer e al protagonista Eddie Murphy (che tornerà a interpretare l’iconico personaggio Axel Foley).

Tale regista è l’emergente Mark Molloy (noto nell’ambiente pubblicitario), che va a rimpiazzare il duo Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno lasciato il progetto per dedicarsi al blockbuster Batgirl per la Warner Bros., le cui riprese sono terminate da poco.

L’annuncio di un nuovo regista non significa però che le riprese siano pronte a partire: non c’è infatti ancora una data precisa per l’avvio della produzione.

Il film era passato dalle mani della Paramount in quelle di Netflix nel 2019, con una vera e propria “concessione della licenza”.