Beverly Hills Cop 4: svelato il titolo ufficiale, nuovi ingressi nel cast

La produzione del quarto capitolo del franchise di Beverly Hills Cop sarebbe ormai partita in quel di Los Angeles e, come comunicato da Deadline, la pellicola avrebbe ora un titolo ufficiale, Beverly Hills Cop: Axel Foley.

La testata segnala anche che Taylour Paige e Joseph Gordon-Levitt sono entrati nel cast del film in cui ritroveremo Eddie Murphy nei panni del celebre personaggio apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1984 grazie alla pellicola prodotta dalla Paramount e diretta da Martin Brest.

Vi ricordiamo che questo quarto capitolo di Beverly Hills Cop non sarà prodotto dalla Paramount e non uscirà al cinema. Il marchio è stato difatti “appaltato” dalla major a Netflix che collaborerà con lo storico produttore della saga, Jerry Bruckheimer, per questa pellicola destinata alla distribuzione in streaming.

Il film doveva inizialmente essere diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno poi lasciato il progetto per dedicarsi al blockbuster Batgirl per la Warner Bros. Una scelta che, col senno di poi, non ha ripagato: l’uscita di Batgirl è stata difatti recentemente cancellata dallo studio. Al loro posto è arrivato l’emergente Mark Molloy (noto principalmente nell’ambiente pubblicitario).

