Stanno generando diverse polemiche le foto trapelate dal set delle riprese aggiuntive di Biancaneve, il remake live action firmato Disney con protagonista Rachel Zegler.

Il Daily Mail ha pubblicato ieri sera alcune immagini scattate durante le riprese in esterni che raffigurano per la prima volta Biancaneve, il principe e i sette nani. Le polemiche sono relative al fatto che i nani sono decisamente diversificati sia in termini di altezza che di genere che di etnia. Nelle immagini, Biancaneve e il protagonista maschile non sono interpretati da Rachel Zegler e Andrew Burnap, ma da controfigure.

Un portavoce della Disney ha confermato che si tratta di foto dal set, ma ha sottolineato che non si tratta di foto di produzione ufficiali (sono state scattate da paparazzi). Ricordiamo che nel film i sette nani in realtà saranno sette creature magiche, una via di mezzo tra gli hobbit di Tolkien e i troll di Frozen. Non saranno umani, e verranno modificati in post-produzione per avere un aspetto più “magico”:

Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d’animazione originale, abbiamo scelto un approccio diverso con questi sette personaggi e abbiamo avuto come consulenti dei membri della comunità affetta da nanismo. Siamo propensi a condividere di più non appena il film entrerà in produzione dopo un lungo periodo di sviluppo.

Inutile dire che il titolo del Daily Mail ha evidenziato l’aspetto “woke” del casting, e recita così: “Esclusivo: Biancaneve e i sette… compagni politically-correct? Le prime immagini del remake live action della Disney mostrano la principessa camminare con un gruppo diversificato di uomini e donne dopo le discussioni sull’opportunità di utilizzare degli attori nani”. L’articolo ha generato un putiferio di reazioni negative sui social, ovviamente, alimentate in particolare da commentatori dell’area conservatrice che si scagliano contro la “cultura woke” promossa, a loro avviso, dalla Disney.

EXCLUSIVE Snow White and the Seven… Politically-Correct Companions? https://t.co/gOantUJDEQ pic.twitter.com/Gn8NpFIEKP — Daily Mail US (@DailyMail) July 14, 2023

Rachel Zegler sarà la protagonista di Biancaneve, Gal Gadot sarà la strega cattiva, Andrew Burnap avrà un ruolo centrale e inedito che non sarà né quello del principe né quello del cacciatore.

