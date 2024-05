Dopo un lungo rinvio, The Bikeriders, nuovo film di Jeff Nichols (GUARDA IL TRAILER) uscirà nelle sale statunitensi e italiane il prossimo giugno. La pellicola racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e nel suo cast vede, tra gli altri, Austin Butler e Tom Hardy. Per l’occasione, è da poco disponibile un volume, Vandals: The Photography of The Bikeriders, in cui il fotografo di scena Kyle Bono Kaplan e il fotografo d’arte Bryan Schutmaat raccontano i retroscena del loro lavoro durante le riprese. Variety ne ha pubblicato alcuni estratti: noi vi riportiamo quelli relativi ai suoi due attori principali.

Kaplan ha catturato Hardy tra una ripresa e l’altra, mentre l’attore tornava in moto sul set. Ha notato la luce naturale ed è rimasto colpito da come erano illuminati gli alberi. Mentre aspettava la fine di una ripresa, ha immortalato l’attore usando “un obiettivo a focale lunga con una velocità ridotta dell’otturatore”.

Per la promozione del libro e del film, Kaplan voleva invece una foto di Butler, interprete del protagonista, in moto, e ha dunque optato per quella dove è fermo su un ponte. La troupe ha avuto accesso alla location per alcune ore e ha appoggiato una gru con una macchina da presa e una camera monocromatica su un’auto. L’artista spiega:

Questa era l’inquadratura delle inquadrature, l’inquadratura dell’eroe, e volevo dare credito al passato e rendere omaggio al suo personaggio. Austin ha girato quella sequenza in due riprese e io avevo impostato la mia macchina da presa sulla distanza iperfocale. Ho bloccato l’obiettivo con il nastro adesivo e ho impostato la macchina da presa con un timer a intervalli di due secondi. Quella era l’unica inquadratura in cui Austin guarda indietro, ed è l’unica che abbiamo usato. È bello presentarla in questo modo perché dimostra che stiamo vedendo il cinema e Austin. È la fusione del mondo cinematografico e di quello fotografico in un unico fotogramma, semplicemente modificandolo per un’attore e mostrando il suo volto.

