Secondo quanto riportato da Variety (Pose, Cenerentola) dirigerà prossimamente una commedia teen a tinte queer per Amazon Studios intitolata provvisoriamente

Ryan Shiraki (On My Block) ha scritto la sceneggiatura del progetto che è stato descritto come un mix tra Suxbad – Tre menti sopra il pelo in versione LGBTQ e La rivincita delle sfigate (Booksmart). To Be Real segue le vicende di tre amici queer che fuggono dalla loro città natale per andare alla Pride Weeek di New York City, dove scopriranno che la vita va oltre l’arcobaleno e che è una follia, volgare, spesso divisiva ma anche un feroce party non-stop.

La Union produrrà il progetto. Kian Gass sarà invece i produttore esecutivo insieme a Porter e a Shiraki.

Ricordiamo che Porter sta attualmente girando il suo primo lungometraggio per la Orion Pictures intitolato “What If?”. Prossimamente lo vedremo nei pani di Fab G nel musical di Cenerentola in arrivo su Amazon Prime Video il 3 settembre. Porter è recentemente apparso negli Stati Uniti nelle terza stagione di Pose.

