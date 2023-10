In un 2023 che, da The Last of Us a Super Mario passando per Gran Turismo, ha visto l’ulteriore assestarsi in quel di Hollywood dei film e delle serie TV tratti da popolari IP videoludiche, sono mancati gli aggiornamenti relativi al film di BioShock che verrà prodotto da Netflix e che è stato annunciato da Take-Two Interactive e 2K nel febbraio del 2022 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Con lo sciopero degli sceneggiatori ormai terminato, è lo sceneggiatore Michael Green a rilasciare una concisa dichiarazione su BioShock in un’intervista a Collider.

Netflix è stata incredibile riguardo a questo progetto. Erano entusiasti prima dello sciopero, sono entusiasti ora che lo sciopero è finito. Sì, mi hanno chiamato chiedendomi “Come va? Sei pronto?”, subito dopo lo sciopero. Ho avuto regolari incontri con Francis Lawrence e il suo team per perfezionare la bozza della sceneggiatura che dobbiamo riprendere. Siamo tutti ottimisti. Lo amiamo tutti. È un mondo caotico e vasto che vogliamo vedere prendere vita. Quindi speriamo di cominciare presto. Mi piacerebbe poterti dare un aggiornamento più preciso.

Chiaramente, le riprese di BioShock non possono partire perché lo sciopero degli attori è ancora in corso. A dirigere la pellicola sarà Francis Lawrence che ritroveremo nei cinema a novembre con il prequel di Hunger Games.

FONTE: Collider via ComicBook

