Dallo scorsa settimana, è disponibile su Netflix Bird Box Barcellona, spin-off spagnolo del film del 2018 con Sandra Bullock (GUARDA IL TRAILER). Nella pellicola, l’attrice però non compare e, in un’intervista con CB, il co-regista Álex Pastor ha rivelato che un suo cameo non è mai stato preso in considerazione. Ecco perché:

Non credo che se ne sia mai parlato. Il bello di fare questa sorta di espansione del franchise era che avevamo la libertà assoluta di fare quello che volevamo. Non eravamo vincolati al film originale, se non per rispettare le regole del mondo e assicurarci che Bird Box Barcellona fosse coerente con quanto accaduto nel primo capitolo. Ma al di là di questo, abbiamo avuto la libertà di creare una storia originale che potesse stare in piedi da sola, e questa è stata una delle cose che, come registi, ci ha attratto del progetto, l’idea che non è necessario aver visto il Bird Box originale per godersi questo film, a essere onesti. Credo che aiuti. Penso che se avete visto il primo Bird Box probabilmente avete il quadro più completo e questo forse rende il tutto più piacevole, ma [Barcellona] è anche un film a sé stante.

Ecco la sinossi di Bird Box Barcellona:

Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva BIRD BOX BARCELLONA, un’espansione dell’universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso verso la salvezza lungo le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia inaspettata e ben più sinistra delle creature mai viste.

