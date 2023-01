Birdman: Mike Nichols aveva avvertito Alejandro G. Iñárritu che il film sarebbe stato un “disastro”

Alla luce dei 4 Oscar vinti, possiamo considerare Birdman, film diretto da Alejandro González Iñárritu nel 2014 (LEGGI LO SPECIALE), una scommessa vinta, ma c’era chi pensava che il suo destino sarebbe stato l’opposto: Mike Nichols. In un’intervista con The Hollywood Reporter, Iñárritu ha infatti raccontato:

Le mie gambe tremavano. “Cosa vuoi dire?”, gli faccio, e lui mi risponde: “Una commedia si fa sui tagli di montaggio. Si passa da un posto all’altro. Questi attori non sono attori di commedie. Non sanno nulla di teatro”. Inizia a darmi tutti i punti di un genere che conosce molto bene. E aveva assolutamente ragione.

Due settimane prima di iniziare le riprese, volevo avere il parere di Mike Nichols, il re della commedia [tra i suoi film più celebri, Il laureato e Piume di Struzzo , ndr]. [Birdman] era la mia prima commedia. Sono andato a pranzo con Mike Nichols tra una prova e l’altra. Ho cominciato dicendogli: “Mike, sto facendo questo film con un piano sequenza con questi attori, in teatro“. Quando ho finito mi ha detto: “Alejandro, dovresti fermarti ora. Stai correndo verso il disastro“.

Iñárritu riflette poi sull’importanza delle parole del collega:

Ero terrorizzato. Ci siamo abbracciati e ho detto: “Grazie mille per i tuoi consigli“. Sono arrivato alle prove ed Edward Norton era così eccitato: “Com’è andata con Mike Nichols?“. “È stato fantastico“. Ho apprezzato le sue parole perché mi ha messo in allarme. Dovevo impegnarmi molto di più. Ho apprezzato che sia stato così onesto con me ed è stato fantastico, ma terrificante.