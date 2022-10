Black Adam: il cast alla premiere londinese del cinecomic, ecco il video

La Warner Bros. ci porta alla premiere londinese di Black Adam con un video che riassume i momenti più rilevanti dal red carpet con il cast e non solo.

Potete vedere il video qua sotto:

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, “Black Adam”, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Il blockbuster è distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Twitter