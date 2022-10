Ieri, in Italia era già abbondantemente trascorsa l’ora di cena, è terminato l’embargo sulle recensioni di Black Adam, l’attesissimo cinecomic con The Rock che sarà nei cinema dello stivale dal 20 ottobre distribuito dalla Warner Bros.

Anche noi di BadTaste abbiamo avuto la possibilità di pubblicare la recensione di Black Adam. Nel pezzo possiamo fra l'altro leggere che:

E proprio il posizionamento politico è il centro di Black Adam , che tra tutti i film tratti dall’universo fumettistico DC è il più dichiaratamente politico, quello cioè che ha più a che fare con le dinamiche di potere e sovversione tra chi ha e chi non ha, tra chi domina e chi è dominato in un paese di finzione che sembra vivere dinamiche di oppressione che conosciamo e abbiamo visto accadere in medioriente.

Dopo avervi già proposto la rassegna delle prime reazioni social arrivate online dopo la World Premiere tenutasi a New York la settimana scorsa, adesso andiamo alla scoperta di quello che, su Black Adam, è stato scritto da alcune importanti testate americane e della percentuale di recensioni positive segnalate su Rottentomatoes.

Cominciamo proprio da quanto riportato su Rottentomatoes, il ben noto aggregatore di recensioni e di voti dell’utenza. Allo stato attuale delle cose, il sito ha tenuto in considerazione 62 recensioni – un numero chiaramente destinato a crescere nelle prossime ore e giorni. Il 55% di questo totale è stato classificato come recensione positiva: Black Adam, come potete constatare anche dall’immagine qua sotto, non ha quindi raggiunto la sufficienza e si è aggiudicato il “pomodoro marcio”.

Vediamo ora – più nello specifico – qualche estratto dalle recensioni, cominciando da quelle più favorevoli.

L’intero scopo del film è quello di fornire a Black Adam un’introduzione opportunamente spettacolare basata sul presupposto che si troverà presto ad avere a che fare con un avversario ben più meritevole – Variety

Black Adam ha un fisico massiccio, una testa grande come un pianeta e una dote naturale per l’umorismo impassibile che lo rendono un grande supereroe. Dwayne Johnson è in una buona posizione per afferrare il potenziale del film di supereroi in quanto commedia d’azione surrealista – The Guardian

Il lungo attaccamento di The Rock a questo “passion project” serve bene il personaggio e lo prepara ad avventure che, si spera, possano essere meno prevedibili di questa – The Hollywood Reporter

Diamo il massimo dei voti a The Rock per aver reso il suo Black Adam d’acciaio e imponente proprio come nei fumetti, ma il film è pieno di personaggi non sviluppati, troppe scene d’azione ripetitive al punto che il dibattito, decisamente precotto, sul significato dell’essere un eroe si perde nel mezzo del caos – IGN

Neanche il piacere derivato dal vedere Dwayne Johnson entrare in un modello di blockbuster che sembra destinato a dominare può compensare quanto il film risulti essere generico, insapore e incoerente – Rolling Stone

Il film è “anti-divertente”. Fra le varie saghe di supereroi prodotte dai grandi studios questo è senza dubbio uno dei più visivamente confusi, fra una CG aggressivamente non attraente e un montaggio troppo rapido che risucchia via l’attimo fa ogni scena di combattimento – The Wrap

Cosa accade quando la star di Hollywood meno avversa al rischio incontra il genere cinematografico di Hollywood meno avverso al rischio? Accade esattamente quello che uno si aspetta. Il peggio – Indiewire

Il film è alquanto mediocre. Sembra un prodotto creato da un comitato con lo scopo di ravvivare lo stagnante universo cinematografico della DC con una star gigantesca e un gruppo di nuovi personaggi da impiegare in altri progetti. Dopo due ore di svolgimento dei fatti, ti viene lasciata una chiara idea di quale sarà la direzione dei prossimi film DC – nonché molto meno interesse a guardarlo davvero – Screen Crush

Black Adam non è brutto, è solo prevedibile e colorato in base ai numeri e ruba idee da altri film come un super villain di proprietà intellettuali. Ma Dwayne Johnson è perfetto nel ruolo che dà il titolo al film, mescolando la potenza e l’umorismo necessarie per pronunciare le battute del personaggio. Ci chiediamo perché abbiamo dovuto aspettare fino ad ora per vederlo in un film di supereroi Marvel o DC –Associated Press

Sebbene soffra di un ritmo di trama alquanto ripetitivo e personaggi dall’ossatura esile, Black Adam è potenziato dalla performance di Johnson e dalla sua promessa di un emozionante futuro – Screen Rant