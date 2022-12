Black Adam: Dwayne Johnson annuncia che il supereroe non sarà nel prossimo capitolo dell’Universo DC

Un’altra settimana, un’altra testa del DC Universe “salta” (anche se, almeno sembrerebbe, temporaneamente) in vista del nuovo piano per il futuro del franchise che verrà messo in atto dai capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran: stavolta, e sembrava inevitabile, tocca a Dwayne Johnson, che ha pubblicato un lungo messaggio su Twitter per parlare del futuro di Black Adam.

Per mesi infatti l’attore e produttore, che ha lavorato per quasi dieci anni al film, ha promesso che Black Adam avrebbe “cambiato la gerarchia del potere dell’Universo DC”. Sembra tuttavia che anche questo progetto sia caduto vittima della riorganizzazione voluta dalla nuova dirigenza creativa.

Nel post, The Rock parla con toni stranamente ottimistici di aver incontrato Gunn e aver deciso che “Black Adam non sarà nel primo capitolo della storia dei DC Studios”. Insomma, per il momento il supereroe si ritira, ma la casa di produzione di Johnson, la Seven Bucks, è pronta a esplorare nuovi progetti con il personaggio “in futuri capitoli del multiverso DC”:

Miei appassionati amici, volevo darvi il tanto atteso aggiornamento su Black Adam riguardo il futuro del personaggio nel nuovo Universo DC. James Gun e io ci siamo messi in contatto, Black Adam non sarà nel primo capitolo della storia. Tuttavia, DC e Seven Bucks hanno concordato di continuare a ragionare insieme sui modi più proficui per utilizzare Black Adam in futuri capitoli del multiverso DC. Io e James ci conosciamo da anni e abbiamo sempre tifato per il successo l’uno dell’altro, non c’è differenza ora, e tiferò sempre per la DC (e per la Marvel) perché abbiano tantissimo successo. Voi mi conoscete, ho una pelle molto spessa – e potete sempre contare sul mio essere diretto con le parole. Queste decisioni prese da James e dalla leadership DC rappresentano la loro visione del DCU, attraverso la loro lente creativa. Dopo 15 anni di duro e instancabile lavoro per realizzare finalmente Black Adam, sono molto fiero del film che abbiamo realizzato per i fan in tutto il mondo. Ripenserò sempre alla reazione dei fan al film con enorme gratitudine, umiltà e amore. Siamo andati alla grande. Ai miei fan super appassionati di Black Adam e dei supereroi – vi voglio bene, grazie e vi ascolterò sempre, farò del mio meglio per intrattenervi. Que mese incredibile – ora ci serve un po’ di tequila! Passate una settimana produttiva e buone vacanze a voi e alle vostre famiglie!

La risposta di James Gunn:

Amo The Rock e sono sempre entusiasta di vedere cosa lui e Seven Bucks faranno in futuro. Non vedo l’ora di collaborare presto insieme!