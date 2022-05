Durante una recente intervista con The Wrap , il produttore diHiram Garcia ha spiegato il motivo dietro lo slittamento del film conda luglio a ottobre.

Il produttore non ha fatto riferimento alla necessità di riprese aggiuntive, ma alla saturazione della filiera produttiva:

Ci troviamo in un mondo in cui c’è stato un blocco enorme e comprensibile scatenato dalla pandemia e molte produzioni sono state sospese. Ora che l’industria è tornata in carreggiata la richiesta di effetti visivi è satura. Questi film di supereroi richiedono così tanti effetti visivi e ci troviamo in una situazione tale per cui la maggior parte delle case di effetti visivi sono completamente oberate.

Stanno sudando per lavorare a tutto e siamo loro molto grati. Sembra che tutto stia tornando alla normalità e suppongo che presto inizierete ad assistere a meno cambiamenti.