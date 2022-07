È ufficiale: Daniel Kaluuya non sarà nel cast di Black Panther: Wakanda Forever, e non tornerà quindi nei panni di W’Kabi, migliore amico e confidente di T’Challa (Chadwick Boseman), oltre che capo della sicurezza della Tribù di Confine.

Secondo quanto riporta Variety, i Marvel Studios avevano chiesto all’attore di riprendere la parte, ma Kaluuya si è visto costretto a rifiutare a causa dei suoi impegni con il film Nope di Jordan Peele.

Questa sera è arrivata anche la conferma dello stesso attore, che durante il junket di Nope ne ha parlato con una giornalista di RottenTomatoes, la quale ha poi twittato:

Direttamente dalla mia intervista di Nope con Daniel Kaluuya, ho saputo che non tornerà in Black Panther 2 a causa dei suoi impegni con Nope.

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever, diretto sempre da Ryan Coogler, si sono concluse a marzo dopo vari rallentamenti dovuti alla pandemia e a un incidente occorso sul set a Letitia Wright.

Nel cast rivedremo Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett, assieme a Dominique Thorne, Michaela Coel e Tenoch Huerta.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia. Sicuramente scopriremo di più su Black Panther: Wakanda Forever al San Diego Comic-Con.