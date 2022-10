Black Panther 2: Dominique Thorne e Ryan Coogler sull’arrivo di Riri Williams

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Dominique Thorne e Ryan Coogler hanno parlato dell’arrivo di Riri Williams nell’Universo Marvel con Black Panther: Wakanda Forever.

“Amo il fatto che sia così piena di energia” ha commentato Thorne. “Non è assolutamente la supereroina tradizionale. È Riri Williams, studentessa di 19 anni per prima cosa e poi anche Ironheart, un aspetto di lei che deve ancora comprendere“.

Coogler ha poi aggiunto:

Apporta al film un’energia diversa, pur avendo delle somiglianze con personaggi che abbiamo visto in questo universo. […] In questo film vediamo Shuri incontrare qualcuno che ha cose in comune con lei, ma che è anche molto, molto diverso.