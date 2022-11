Black Panther: Wakanda Forever, Dominique Thorne racconta la sua telefonata con Robert Downey Jr.

In Black Panther: Wakanda Forever fa il suo debutto Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, ovvero Ironheart, personaggio iconico dei fumetti Marvel che rivedremo presto nell’omonima serie su Disney+.

L’eroina raccoglie il testimone, ovviamente, di Iron Man (così come lo farà Rhodey, che rivedremo in Armor Wars, trasformato recentemente in film), anche se pur avendo un’intelligenza molto simile a quella di Tony Stark, ha origini decisamente diverse.

Intervistata da Screen Rant, Thorne ha parlato del suo incontro con Robert Downey Jr., con cui è riuscita a parlare solo a riprese già iniziate:

Non ho avuto modo di parlare con RDJ prima di iniziare le riprese o altro, ma verso la fine delle riprese del film ne ho avuto l’opportunità utilizzando Facetime. Un mio amico del cast di Ironheart aveva fatto una serie con lui e ci ha messi in contatto, e ha detto delle cose veramente splendide su come lui crede che Riri Williams sia e debba sempre essere una figura a se stante. Che la sua eredità è orientata nella giusta direzione… e tutte le splendide cose incoraggianti che di solito si spera di sentirsi dire da Iron Man in persona!

Chiaramente per l’attrice avere un contatto con l’interprete di Iron Man è stato fondamentale, visto il ruolo che ricopre questo personaggio nell’MCU e l’influenza che esercita anche nella Fase 4, di cui Wakanda Forever è il film conclusivo.

