Black Panther 2, Janeshia Adams-Ginyard svia una domanda sulla nuova identità della Pantera Nera

Avvicinata da TMZ, l’attrice e Janeshia Adams-Ginyard, che interpreta una delle Dora Milaje in Black Panther: Wakanda Forever, ha sviato una domanda sulla nuova identità della Pantera Nera dopo la scomparsa di T’Challa.

Sulla possibilità che sia proprio Shuri a ricevere il testimone, l’attrice ha ammesso:

Ah sì? Non so. Guardate, amo il mio lavoro, e non so nulla. Il trailer è stato pazzesco, però, si vede tanto Namor e tante scene sott’acqua.