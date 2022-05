, interprete di Everett Ross nel Marvel Cinematic Universe, ha parlato della sua esperienza con la lavorazione diin un’intervista rilasciata a Collider.

Black Panther 2, le cui riprese sono terminate qualche settimana fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI) è stato realizzato malgrado la tragica scomparsa di Chadwick Boseman avvenuta nell’agosto del 2020, quando la star aveva solo 43 anni.

Martin Freeman, nel suo intervento, ha parlato del senso di vuoto avvertito sul set nonostante le tante persone che lo popolavano rivelando anche di aver inizialmente pensato che i Marvel Studios non avrebbero realizzato la pellicola dopo la morte di Boseman.

Quell’aspetto della lavorazione è stato strano. Da una parte sei lì a fare il film che devi fare e ci sono centinaia e centinaia di persone sul set, tutte unite nello sforzo per dare forma al film. Ma c’è anche il fatto che, senza ombra di dubbio, c’era questa sensazione di vuoto che potevi sentire nel profondo del tuo cuore. Con il massimo rispetto per Ryan Coogler e tutti quelli che hanno sudato sangue per realizzare a dovere questo film, è stato divertente. È stata un’esperienza piacevole. Sono entrato e uscito abbastanza rapidamente. Ma mi piace interpretare Everett Ross. È un personaggio divertente, è simpatico per la storia ed è un bravo ragazzo. Ma è stato anche strano. È stato strano lavorare al film senza Chadwick e non si può fingere che non sia stato così. Penso che tutti abbiano trovato la cosa strana e triste, ma, allo stesso tempo, le cose della vita non finiscono.