Dopo una lunga produzione, sono finite le riprese didi Ryan Coogler. L’ultima parte delle riprese era in corso a Porto Rico ed è proprio qui che il regista ha pronunciato il solito “that’s a wrap!“.

La costumista Ruth E. Carter è stata la prima a celebrare il traguardo con il post (ora cancellato) che trovate di seguito: “Abbiamo finito”.

È poi toccato alla hair stylist Nikki Wright che ha sottolineato le riprese prolungate:

Il giorno 117 di 88 è stato molte cose: finite le riprese!

Anche la direttrice della fotografia Autumn Durald ha celebrato la grande occasione nelle sue storie su Instagram:

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022. Come da tradizione per i Marvel Studios, è probabilmente che la troupe si riunirà nei prossimi mesi per le riprese aggiuntive.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Fonte