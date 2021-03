In una recente intervista con Collider ha confermato che tornerà a interpretare Everett Ross in

“Sì, sarò anche nel secondo Black Panther” ha confermato l’attore. “Parlerò con Ryan Coogler molto presto per capire un po’ di cose. Non ho letto la sceneggiatura quindi non ho idea di cosa succederà“.

Ha poi aggiunto, sulla scomparsa di Chadwick Boseman:

Non so ancora come sarà. Ovviamente prima che Chad morisse l’idea di farlo senza di lui sarebbe stata stupida. Sarebbe stata folle. È stato sconvolgente ed è ancora molto, molto strano che non sia più tra noi. Sono curioso quanto voi di sapere come sarà e lo scoprirò presto. Tutto ciò che so è che io ci sarò.

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther 2 come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.