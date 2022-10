Black Panther 2: nessuno ha ancora indovinato l’erede di T’Challa secondo il cast del film

Qualche giorno fa abbiamo visto il trailer finale di Black Panther 2 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Black Panther: Wakanda Forever – e, dal filmato, sembrerebbe mediamente evidente una cosa: che sarà Shuri (Letitia Wright) ha ereditare i panni dell’iconico supereroe interpretato da Chadwick Boseman.

Se non avete ancora visto il trailer finale di Black Panther 2 lo trovate in questa pagina. In un’intervista concessa a Elle, Lupita Nyong’o e Danai Gurira, le interpreti di Nakia e Okoye, dicono però che nessuno ha ancora indovinato davvero chi sarà il – o la – nuova Black Panther.

Nyong’o: Amiamo tutte le speculazioni che vengono fatte Gurira: Ma non ci stanno azzeccando Nyong’o: No, non l’hanno ancora indovinato

Cosa vorranno dire queste parole? Rappresentano un depistaggio oppure suggeriscono che, magari, il costume di Black Panther potrà essere indossato da più persone? Per scoprirlo dobbiamo attendere ancora qualche settimana.

Una decina di giorni fa, parlando del recasting di T’Challa, Kevin Feige ha spiegato che si trattava di un’operazione troppo prematura:

Ci sembrava fosse troppo prematuro procedere con un recast. Stan Lee ha sempre sostenuto che la Marvel rappresenta il mondo che vedi fuori dalla tua finestra di casa. Spesso abbiamo citato come, per quanto fantastiche, straordinarie e incredibili possano essere le storie che raccontiamo con i nostri film e i nostri personaggi, c’è sempre una componente umana alla base con cui entrare in relazione in ogni cosa che produciamo. Il mondo sta ancora elaborando la perdita di Chadwick.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Elle