Black Panther 2: il regista svela la trama del film che stava scrivendo per Chadwick Boseman

In una recente intervista con Inverse, il regista di Black Panther: Wakanda Forever Ryan Coogler ha svelato alcuni dettagli sulla trama del film originariamente concepito per Chadwick Boseman.

Prima della scomparsa dell’attore, le idee sulla trama erano altre:

Il personaggio avrebbe dovuto fare i conti con tutto il tempo perduto [a causa dello Schiocco], essendo tornato dopo cinque anni. In quanto uomo con tutte queste responsabilità, avrebbe dovuto gestire tutta una serie di situazioni dopo un’assenza di cinque anni. Era in lutto per tutto il tempo che non si sarebbe potuto riprendere, il lutto era una grossa componente.