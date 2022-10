Black Panther 2, Ryan Coogler ricorda Chadwick Boseman: “Era un uomo immenso”

Manca sempre meno alla release nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, atteso cinecomic targato Marvel Studios.

E in occasione della premiere mondiale del film il regista Ryan Coogler ha parlato con Deadline della perdita di Chadwick Boseman:

È complicato, è complicato. Quello che posso dire è che Chadwick portava avanti le cose pur sapendo cosa stava accadendo alle sue spalle. Questo concetto è uno di quegli elementi che ho sempre tenuto in considerazione, in termini di lezioni apprese da lui. Era anche così brillante nel comprendere i momenti, comprendere il momento in cui si trovava. Ecco cosa stavo cercando di fare, incanalarlo in questo processo. Capire che dovevamo andare avanti anche se lo avevamo perso fisicamente. Era un uomo immenso, il grande schermo non poteva contenerlo. Guardare i suoi film significa conoscere solamente un pezzo di lui. Ci sentiamo così fortunati ad aver conosciuto l’uomo nella sua interezza e stiamo cercando di onorarlo in questo film.