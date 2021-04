L’affidabilissimo Production Weekly riporta il titolo di lavorazione di, le cui riprese partiranno prossimamente.

Il film sarà noto come Summer Break, un soprannome che calza a pennello se si considera che la produzione partirà proprio in estate.

Ricordiamo che i titoli di lavorazione sono nomi provvisori dati a un prodotto durante il suo sviluppo: si tratta di una precauzioni per prevenire fughe di notizie, ad esempio durante eventuali riprese in esterni, ma anche per tutelare archivi e database.

Ecco ad esempio una ricapitolazione degli ultimi assegnati:

Spider-Man: No Way Home – The November Project (cambiato rispetto all’iniziale Serenity Now)

– The November Project (cambiato rispetto all’iniziale Serenity Now) Thor: Love and Thunder – The Big Salad

– The Big Salad Captain Marvel 2 – Goat Rodeo

– Goat Rodeo Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Dust Bunny

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther 2 come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.

Fonte