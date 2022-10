Black Panther 2: i titoli delle canzoni di Rihanna, presente una sola scena nei titoli di coda?

Ieri sera si è tenuta negli Stati Uniti la prima mondiale di Black Panther: Wakanda Forever, e di conseguenza sono arrivate online i primi commenti social sull’atteso film dei Marvel Studios diretto da Ryan Coogler (che trovate qui).

Assieme ai commenti sono emersi alcuni dettagli sulla pellicola, e nello specifico sui titoli di coda. Come prevedibile, dopo la fine del film ci sarà una scena aggiuntiva che la stampa ha definito molto “commovente“. Al momento sembra prevista una sola sequenza extra, ma non è chiaro se quando la pellicola arriverà al cinema ce ne sarà anche una seconda (come capitato in altre occasioni).

È arrivata, inoltre, la conferma delle due canzoni che Rihanna ha cantato per il film di Ryan Coogler: la prima è Lift Me Up, che sarà diffusa il 28 ottobre e di cui è disponibile una brevissima anteprima; la seconda si intitola Born Again.

Lift Me Up, come riporta Indiewire, è stata scritta dalla celebre cantante in collaborazione con Ryan Coogler, Tems e il premio Oscar Ludwig Göransson.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

