Black Panther 3 è già in fase di sviluppo secondo Letitia Wright

Con 831 milioni di dollari ottenuti al box-office, Black Panther: Wakanda Forever è stata l’ennesima vittoria al botteghino dei Marvel Studios.

Durante il red carpet del Golden Globes, Letitia Wright ha svelato ai microfoni di Variety che il terzo capitolo, stando alle sue informazioni, è già in fase di sviluppo presso la divisione cinematografica della casa delle Idee. Questa la sua risposta alla domanda “Quando pensi che riceverà il via libera Black Panther 3?”:

Credo sia già in sviluppo. Sai, veniamo da due anni straordinari in cui abbiamo lavorato al film e poi lo abbiamo portato in sala dove è stato sostenuto dal pubblico. Abbiamo bisogno di una piccola pausa, dobbiamo rifare gruppo e il nostro regista, Ryan Coogler, deve rimettersi al lavoro nel suo “laboratorio” quindi potrebbe volerci un po’, ma siamo davvero emozionati al pensiero che potrete vederlo.

Qualche giorno fa, la questione di Black Panther 3 era stata affrontata anche da Ryan Coogler che si era così espresso sul tema:

Mi sento già fortunato e grato per avere avuto l’opportunità di poter lavorare a questi film. Quando mi chiesero di lavorare al primo… mi sentivo come su un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno di essere riuscito a salire a bordo di quel treno, di avere incontrato queste persone, questi attori, e di avere incontrato Chadwick durante uno degli ultimi anni della sua vita. Quindi andrò avanti finché le persone lo vorranno.

Ma penso sia una decisione da prendere da chi è sopra di me. Con il primo e il secondo film, abbiamo fatto quasi due miliardi di incassi al botteghino, che è la cosa che conta di più per le società in questo momento. Quindi sì, spero che tutto questo continui. E spero che le persone continuino a fare film sul Wakanda anche dopo che noi non ne faremo più parte.