Black Panther: Dominique Thorne insieme a Chadwick Boseman in un estratto del suo provino per Shuri

Prima di essere scelta per vestire i panni di Riri Williams in Black Panther: Wakanda Forever l’attrice Dominique Thorne aveva sostenuto il provino per un altro personaggio dell’universo Marvel, ovvero Shuri.

Direttamente dallo speciale backstage su Wakanda Forever approdato su Disney+ possiamo vedere un estratto contenente parte del provino della giovane attrice sostenuto per il primo cinecomic sulla Pantera Nera in cui compare anche il compianto Chadwick Boseman.

Potete vedere il video qua sotto:

Trovate tutte le informazioni su Black Panther 2 nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Twitter