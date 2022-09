Black Panther: in arrivo un busto LEGO a grandezza naturale

Il prossimo 11 novembre – in Italia il 9 – arriverà nei cinema Black Panther: Wakanda Forever, la seconda pellicola del franchise dei Marvel Studios.

L’arrivo in sala del kolossal dei Marvel Studios sarà preceduto dall’uscita di un nuovo set LEGO dedicato a T’Challa, il personaggio interpretato dal compianto Chadwick Boseman, l’attore prematuramente scomparso a soli 43 anni alla fine di agosto del 2020 a causa di un tumore allo stomaco.

La nuova proposta su licenza Marvel del colosso danese del giocattolo è un busto di Black Panther a grandezza praticamente naturale. Il set verrà rilasciato il prossimo primo ottobre a un costo di 349,99 euro e sarà composto da 2961 mattoncini. Le dimensioni, come scrivevamo qua sopra, saranno di tutto rispetto: 46 centimetri di altezza e 39 di larghezza.

Qua sotto potete ammirare qualche immagine ufficiale:

Black Panther LEGO

Black Panther LEGO

Black Panther LEGO

Black Panther LEGO







A seguire trovate la sinossi di Black Panther: Wakanda Forever:

In “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze del mondo esterno dopo la morte di Re T’Challa. Mentre i Wakandiani cercano di accogliere questo nuovo capitolo della loro storia, gli eroi devono unire le forze con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) ed Everett Ross (Martin Freeman) creando un nuovo patto per il regno di Wakanda. Nel film debutterà Tenoch Huerta come Namor, re di una nazione subacquea nascosta, e nel cast figurano anche Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

